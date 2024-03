De Maggio: “Lindstrom è fuoriclasse, bisogna aspettarlo”

Durante l’edizione odierna di Radio Goal, Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha condiviso alcune considerazioni interessanti. Ha espresso l’idea di vedere Traorè nel ruolo precedentemente occupato da Kvaratskhelia, suggerendo che potrebbe essere un modo per valutarlo anche in prospettiva futura. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di non commettere errori nella sfida contro l’Atalanta, evidenziando che ci saranno due filosofie di gioco a confronto tra Calzona e Gasperini.

De Maggio ha poi commentato il costo e le prestazioni di Raspadori e Lindstrom, affermando che i 60 milioni spesi per loro non sono ancora stati ripagati considerando il modulo di gioco attuale. Ha suggerito che entrambi potrebbero esprimere il loro pieno potenziale in un modulo 4-2-3-1. Infine, ha ribadito la sua convinzione che Lindstrom sia un fuoriclasse e che il Napoli farebbe male a non aspettarlo.