L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano nonostante l’acquisto di Natan, il Napoli ha riscontrato numerosi problemi difensivi dall’inizio del campionato. L’acquisto del brasiliano non ha colmato il vuoto lasciato da Kim. De Laurentiis, dunque, prepara la rivoluzione estiva una delle priorità sarà acquistare proprio un difensore centrale. Uno dei nomi attenzionati dalla società è David Hancko, in forza al Feyenoord, da tempo nel mirino azzurri. Nel mirino del club campano anche Riccardo Calafiori, protagonista con la maglia del Bologna.