Tardelli: “Juan Jesus-Acerbi? Il brasiliano è l’unico vincitore”

Marco Tardelli, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito del caso Juan Jesus-Acerbi. Di seguito, la sua opinione a riguardo.

“I calciatori sono sotto i riflettori e dovrebbero essere degli esempi per quanto riguarda l’educazione. Basterebbe avere la forza di ammettere i propri errori e non di sciacquarsi la bocca, come ho letto sui social. In una storia come questa perdono tutti, tranne Juan Jesus. Lui aveva sistemato tutto, perdonando Acerbi già sul rettangolo verde. Lui è il vero vincitore”.