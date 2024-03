Marchetti sulla mancata squalifica di Acerbi: “Un occasione persa. Messe in discussione le parole di JJ”

Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della mancata squalifica di Acerbi: “E’ un occasione persa. L’impressione è che le cose fossero evidenti, in questo modo si è messo in discussione la parola di Juan Jesus. Inoltre manca la trasparenza rispetto alla presa di posizione di Acerbi: non sappiamo cosa abbia detto dinanzi alla Procura e questo non aiuta”.