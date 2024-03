Buffon: “Per battere il razzismo ci vuole ancora tempo ma abbiamo fatto passi avanti”

Gigi Buffon, ieri ospite a Stasera c’è Cattelan, ha parlato del caso Acerbi e del razzismo negli stadi: “Lo stadio viene un po’ considerato quel posto dove ognuno può sfogare le sue frustrazioni. Per battere il razzismo il percorso è lungo ma già qualche risultato si è visto. Purtroppo ogni tanto si ricade in qualche errore. L’importante è che l’errore sia fatto in buona fede e senza cattiveria perchè a quel punto sarebbe grave. In molti ambiti sportivi, dove c’è competizione, si cerca di destabilizzare l’avversario colpendone un nervo scoperto. Questa è una cosa sbagliatissima perchè nello sport dovrebbe vincere il migliore non chi si avvale di stupidi mezzucci”.