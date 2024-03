Schwoch: “Il Napoli si gioca la stagione contro l’Atalanta. Su Calzona…”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Campi Flegrei tv per parlare del Napoli nel match contro l’Atalanta. Ecco cosa ne pensa:

“Conferma Calzona? Molto difficile, non credo possa restare a fine stagione. Le idee di De Laurentiis sembrano essere tutt’altre, in testa c’è Conte. Puntare su Calzona sarebbe un ripiego, anche se c’è da considerare anche la posizione dell’allenatore. Lui non penso voglia abbandonare la nazionale. Champions? Il Napoli si gioca tanto con l’Atalanta, forse è l’ultima possibilità per crederci. Assenza Kvara? Lindstrom sarebbe magari la scelta più giusta considerato che il futuro, anche se non è un laterale. Avanzare invece Traoré e far giocare a centrocampo Zielinski potrebbe essere un opzione, anche se al momento il polacco con la testa sembra essere già all’Inter”.