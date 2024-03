De Maggio fiducioso: “Bisogna aspettare Lindstrom, è un fuoriclasse”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Radio Goal per parlare di Lindstrom. Ecco cosa ne pensa:

“A me Traoré incuriosisce vederlo nel ruolo di Kvaratskhelia, sarebbe un modo per valutarlo anche in vista del futuro. Vietato sbagliare contro l’Atalanta, ci saranno due filosofie a confronto con Calzona e Gasperini. Raspadori e Lindstrom sono costati 60 milioni e non hanno ancora ripagato la fiducia data visto il modulo. Loro sarebbero devastanti nel 4-2-3-1. Continuo a dire che Lindstrom sia un fuoriclasse ed il Napoli sbaglierebbe a non aspettarlo”.