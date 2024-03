Ruotolo: Sentenza Acerbi? Lanciato un segnale gravissimo. Sabato tutto la stadio con JJ

Sandro Ruotolo giornalista ed ex senatore ha parlato a Marte Sport Live della sentenza emanata sul caso Acerbi-Jesus emanando il suo totale disaccordo. Ecco le sue dichiarazioni : “Caso Jesus-Acerbi? Trovo sia una cosa gravissima soprattutto per il segnale che lancia. Fa bene il Napoli ad essere autonomo nelle campagne antirazziste. La prossima volta Juan Jesus si deve evidentemente mettere a favore di telecamere e microfono. Pensate nelle serie minori quello che accade: che segnale diamo ai giovani? Ma se non ha offeso in modo razziale, perché Acerbi ha chiesto scusa immediatamente?Sabato a Napoli saremo un esempio di una grande battaglia che combatteremo da soli in difesa di Juan Jesus e contro il razzismo in generale: mi aspetto una risposta importante da parte dello stadio ma di tutta la città. E sono sicuro che, come al solito, il popolo napoletano saprà distinguersi con iniziative intelligenti e speciali e con una risposta bellissima.”