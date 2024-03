De Maggio: “La sentenza Acerbi dal punto di vista giuridico è giusta, ma penso sia stata una scelta più politica che sportiva”

Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio ha parlato ai microfoni di ‘Radio Goal’ della decisione del Tribunale Federale in merito al caso Acerbi-Juan Jesus. Queste le sue parole: “Bisogna rispettare ciò che viene dette all’interno delle sentenze, anche perché un po’ tutti gli avvocati dicono che dal punto di vista giuridico senza prove non si può condannare una persona. Per me questa è stata una scelta più politica che sportiva, ma dal punto di vista giuridico ciò che ha deciso il giudice sportivo è giusto”.