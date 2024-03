Brambati: “In questo caso a perdere è stata la giustizia sportiva. Gravina quindi non crede a Juan Jesus, sarebbe un bugiardo allora”

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di Maracanà, in onda su Tuttomercatoweb del caso Acerbi-Juan Jesus. Queste le sue parole: “In questa situazione butto giù dalla torre la giustizia sportiva. Qui è stato assolto un tesserato senza poi condannarne un altro, sulla mancanza di prove. Ma vorrei fare una domanda: nel momento in cui un tesserato viene scoperto che scommette e vende le partite e fa il nome di un altro tesserato che ne era a conoscenza, quella è sempre la sua parole contro quella di un altro, come mai in quel caso la parola vale? La parola di uno che ha commesso un reato sportivo ha valore mentre l’altro deve dimostrare il contrario e in questo caso non accade? Allora dovevo credere a quanto ha affermato Juan Jesus, non credo che uno si svegli improvvisamente e dica certe cose. Mi sembra anche inverosimile che in prima istanza Acerbi si sia scusato. Ho letto di quanto scritto dalla moglie di Acerbi che ha scritto ‘sciacquatevi la bocca’, posso dire che non è stata molto carina. Ho letto anche le parole di Abodi, il quale dice che l’importante è che Acerbi sia a posto con la propria coscienza. Se è andata come detto da Acerbi, allora avrebbe dovuto querelare Juan Jesus, perché non lo fa?”.

“Perché Juan Jesus doveva andare lì con un avvocato a dire la verità? Io devo solamente dire ciò che in campo mi ha detto quella persona, perché dovrei portarmi un avvocato? Questo è un processo sportivo, è una farsa”.

“Con quello che dice Gravina allora non crede a Juan Jesus, che si è inventato tutto. Va bene, ma questo vuol dire che nel Napoli c’è un bugiardo. Si è quindi inventato una frase razzista, allora ha l’ossessione del razzismo”.