Gautieri: “Italiano? Perfetto per il Napoli. Con l’Atalanta bisogna vincere.”

Carmine Gautieri allenatore ed ex calciatore ha parlato a Marte Sport Live del prossimo incontro del Napoli contro l’atalanta e del futuro della squadra azzurra. Ecco le sue dichiarazioni : “Se sabato contro l’Atalanta il Napoli non dovesse vincere sicuramente anche il settimo posto sarebbe a rischio. Penso che nelle ultime 9 giornate il Napoli sui 27 punti a disposizione deve farne quanti più punti possibile. La gara con l’Atalanta, in questo senso, è una partita fondamentale sotto sotto tanti aspetti. Vincere consentirebbe a Napoli di recuperare punti contro una diretta concorrente per andare in Europa. Italiano come prossimo allenatore del Napoli? Il tecnico della Fiorentina ha dimostrato di essere un ottimo allenatore, è certamente da Napoli, anche se poi gli serviranno giocatori adatti al suo modo di giocare. Il Napoli attuale sarebbe ideale per lui. Prediligendo il 4-3-3 Italiano troverebbe nel Napoli di oggi attaccanti e centrocampisti forti e adatti al tipo di calcio che propone. Immagino che nel momento in cui dovesse accettare il Napoli chiederà garanzie tecniche in tal senso a De Laurentiis. E’ chiaro che serve anche un difensore veloce per giocare come vuole Italiano. Nella difesa a 4 in generale occorre avere la coppia con un difensore fisico e uno rapido.“