Ferrara: “Con l’Atalanta è difficilissima per come gioca Gasperini, anche se ultimamente il Napoli ha fatto vedere qualcosa”

L’ex difensore di Napoli e Juventus Ciro Ferrara ha parlato ai microfoni di Radio CRC durante il programma ‘Si Gonfia la Rete’. Si è parlato di Gian Piero Gasperini, del tipo di tecnico che è e soprattutto della sfida di sabato al Maradona tra il Napoli e l‘Atalanta. Queste le sue parole: “Per la filosofia che il Napoli ha adottato negli ultimi anni non è il massimo come allenatore Gasperini. Se invece si vuole costruire qualcosa di diverso allora si può prendere Gasperini. Altrimenti si potrebbe continuare con questa linea che ormai da qualche anno è stata disegnata. Però se si decide di puntare su Gasperini però bisogna essere consapevoli che a livello di rosa qualcosa va cambiato. La partita contro l’Atalanta sarà difficilissima per la tipologia di gioco fi Gasperini. L’Atalanta è una squadra costruita per fare fastidio sempre, non molla mai. Gioca uomo su uomo e lo fa a tutto campo. Il Napoli deve essere la squadra che l’anno scorso ha imposto il proprio gioco. Ultimamente ha fatto vedere qualcosa di buono e questa cosa fa ben sperare. Ho ricominciato a vedere da qualche settimana il Napoli di buon guato. Ci sono attualmente tutte le condizioni per far sorridere i tifosi. Da inizio anno non ho visto idea di gioco del Napoli come quella che si è vista nelle ultime partite. I risultati sono un altro discorso. Di tempo non ci sta molto, ma si deve continuare ad insistere perché se si vuole tornare ai livelli dell’anno scorso si deve insistere”.