La grande settimana di Kvara: l’approdo all’Europeo, la scelta come padrino e un grande annuncio

E’ stata una grande settimana per Khvicha Kvaratskhelia, con l’unico neo l’infortunio che potrebbe costringerlo a saltare il big match contro l’Atalanta di sabato. Per la prima volta la sua Nazionale, la Georgia, si è qualificata ad un Europeo e molti dei meriti vanno a lui e alle sue prestazioni. Al termine dello spareggio con la Grecia ha annunciato che diventerà presto padre e il suo compagno di Nazionale Davitashvili ha scelto lui come padrino di suo figlio al battesimo tenutosi pochi giorni fa. Adesso testa al Napoli e a questo finale di stagione prima dell’inizio dell’Europeo. Lo riporta il Corriere dello Sport.