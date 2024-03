Sky – Juan Jesus non farà ricorso in altre sedi contro Acerbi. Il motivo

Juan Jesus non farà ricorso in altre sedi a proposito della sentenza del Giudice Sportivo in merito alla vicenda Acerbi. Lo riporta Sky Sport. Il motivo è che il brasiliano ha scelto di rispettare la clausola compromissoria. Gli sarebbe servita infatti l’autorizzazione della Figc per procedere. Di seguito, ecco quanto si apprende sul sito di Sky.

“Juan Jesus non farà ricorso in altre sedi contro la decisione del Giudice Sportivo di assolvere Acerbi. Il brasiliano aveva valutato la possibilità di ricorrere alla giustizia ordinaria, ma infine ha deciso di rispettare la clausola compromissoria. Tecnicamente, infatti, il difensore del Napoli avrebbe dovuto ottenere un’autorizzazione dalla Figc per procedere, ma ha preferito rimanere “dento il sistema” senza proseguire legalmente”.