Bucchi consiglia il Napoli: “Conosco bene Accardi, mi ricorda Giuntoli”

Christian Bucchi, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare del ds Pietro Accardi, accostato spesso al Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Difficile poter dire quali siano le persone giuste, una persona da sola non può risolvere più problematiche. Credo che l’unione di più figure e il lavorare in simbiosi siano le carte vincenti, proprio così com’è capitato con Giuntoli. Sia Sarri che Spalletti, infatti, hanno avuto sempre una grande coesione con il direttore e la squadra ne ha beneficiato. Accardi è sicuramente un dirigente giovane, ma già con tanta esperienza: ha dimostrato di lavorare bene. Napoli può essere per lui uno step importante, mentre per il club partenopeo l’arrivo di Accardi rappresenterebbe una sorta di ‘Giuntoli bis’: vedo molto simili i profili di Accardi e Giuntoli. Accardi sarebbe perfetto per fare da collante tra squadra e società. Pietro riesce a percepire ogni aspetto della squadra”.