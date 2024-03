Garics: “Il Napoli è in grado di battere l’Atalanta, ma sulla corsa Champions…”

Giury Garics, ex terzino di Napoli e Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del match di sabato Napoli-Atalanta. Ecco cosa ne pensa:

“Al di fuori delle qualità indiscutibili della rosa, è molto difficile per il Napoli ritrovare la Champions. Gli azzurri sono in grado di battere l’Atalanta di Gasperini e devono provare a farlo assolutamente: la stagione chiede di essere recuperata e per farlo occorre tornare in Europa. Europa League obiettivo da centrare a prescindere? A questo punto della stagione e visto l’andamento della stessa, con tante squadre davanti che non stanno mollando come Juve, Bologna e Roma, sicuramente l’Europa League è un obiettivo. Arrivare al 7° o 8º posto e non centrare l’Europa sarebbe un fallimento totale per il Napoli che ovviamente deve provare in queste ultime nove partite a fare di tutto per centrare la Champions ma almeno un posto in Europa”.