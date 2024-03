Dal post-partita di Inter Napoli del 17 Marzo, il caso Acerbi-Juan Jesus è ormai sulla bocca di tutti, e c’è chi si divide tra pro e contro.

Tra quelli a favore del difensore nerazzurro si è espresso il dg della Salernitana Walter Sabatini, che acquisto Juan Jesus proprio dall’Inter, ai tempi della Roma:

“Fin dall’inizio si era capito che non ci sarebbero stati gli estremi per una squalifica. Non è giusto condannare qualcuno in assenza di prove certe, mi rallegro per la sua assoluzione”.