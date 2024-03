Chiariello contro Acerbi: “Senza la squalifica sarà una Via Crucis mediatica”

Il giornalista Umberto Chiariello si è espresso, tramite il proprio profilo social su X, sulla sentenza di Acerbi:

“Detto – e ribadisco – che la sentenza sul piano giuridico è ineccepibile, dobbiamo registrare ancora una volta che purtroppo Etica e Diritto non vanno sempre a braccetto, che non sempre Jus a Iustitia. Ma Acerbi potrà pure averla scansata per pura fortuna (nessuna telecamera che riprende il labiale) ed omertà dei compagni, ma sul piano mediatico e morale ne esce malissimo a differenza del povero JJ che ha avuto un comportamento adamantino“.

“Siamo tutti Juan Jesus. E per Acerbi non ci sarà squalifica ma sono sicuro che per lui si prospetta una Via Crucis mediatica che lo seppellirà: tutti vedranno in lui uno che offende con epiteti razzisti che la fa franca e che non ha il coraggio di ammetterlo, doppiamente colpevole. Sarà imbarazzante vederlo con la maglia dell’Italia: ricordiamoci che non è stato assolto perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ma per mancanza di prove. E la gente non è fessa, sa quel che è accaduto per davvero“.

Ecco il link del post su X: https://x.com/chiariello_cs/status/1772744476831719618?s=48&t=l-6t8fXKvOs0gfXkzYvD8g