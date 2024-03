Tra i favoriti sulla panchina del Napoli per il prossimo anno sembrerebbe esserci anche l’attuale tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano. A proposito di ciò, Francesco Moriero ha parlato a Tuttomercato.web:

“Italiano è un tecnico preparato, sa fare giocare bene la squadra e adotta un modulo di gioco come il 4-3-3 che è adatto al Napoli, ma non lo so se potrà essere il tecnico giusto per la piazza azzurra dove ogni anno le aspettative sono alte”.