Percassi: “Koopmeiners non ha chiesto di essere ceduto”

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista a L’Eco di Bergamo. Tra i tanti argomenti, si è parlato a proposito di Teun Koopmeiners, centrocampista degli orobici che ha comunicato dal ritiro dell’Olanda la sua volontà di essere ceduto in estate. A tal proposito, il dirigente ha affermato che il calciatore olandese non ha chiesto di essere ceduto. “La società è solida, non c’è bisogno di cedere: Koopmeiners non è stato ceduto alla Juventus né a nessun’altra, non ha nemmeno chiesto la cessione”.