La SSC Napoli ha svelato sui propri social la nuova maglia in edizione limitata in collaborazione con MSC Crociere. Con questa, si è cercato di omaggiare alla storica cultura marittima della città di Napoli. In un post su Instagram, la società ha diffuso alcuni scatti in cui i calciatori posano con la divisa. Questa verrà indossata in occasione della prossima partita: Napoli-Atalanta.