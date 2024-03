Georgia, uno spiraglio di romanticismo nel mondo del calcio

Una delle idee più ricorrenti nel calcio dei giorni nostri è quello che non ci sia spazio per delle imprese di stampo romantico. Si osserva sempre a meno storie che riescono a strappare un sorriso anche ad appassionati esterni. Racconti in cui Davide batte Golia, oppure dove una cosiddetta piccola riesce a conseguire un risultato impensabile. Se è vero che oggi, complice l’eccessiva “gentrificazione” calcistica, di racconti simili ne nascano sempre di meno, questi non sono affatto scomparsi. Una delle ultime storie che merita di essere raccontata è quella della Georgia di Khvicha Kvaratskhelia. Ieri, per la prima volta nella sua storia, la selezione ha raggiunto la qualificazione ad un torneo internazionale. Infatti, battendo la Grecia ai rigori, i caucasici conquistato l’accesso ad Euro2024 tramite i playoff.

Una piccola gioia anche per i tifosi del Napoli, visto il forte legame nato tra i tifosi e Kvaratskhelia, punta di diamante di una generazione di talenti molto interessanti. Oltre al numero 77 partenopeo infatti, i crociati possono vantare tra le proprie file il forte portiere Giorgi Mamardashvili e il talentuoso Georges Mikautadze. L’emergere di questi calciatori, uniti alla bravura del Ct Willy Sagnol, ha reso la nazionale della Georgia una piccola realtà calcistica, capace anche di spaventare alcune big del calcio europeo.

La qualificazione, mancata nello spareggio del 2021 a causa della Macedonia del Nord, è arrivata al termine di una partita interminabile contro la Grecia. La sintesi del match è molto semplice: pochissime emozioni e nessun gol. Ai supplementari gli avversari sembravano averne di più, ma i padroni di casa hanno saputo resistere ad alcuni assalti, riuscendo ad arrivare ai rigori. A questi si giunge però senza Kvaratskhelia, uscito anzitempo per un infortunio che si spera non sia grave. In quell’istantanea, qualche tifoso del Napoli avrà sicuramente mugugnato, anche se leggermente. In tanti partenopei infatti, hanno seguito l’appuntamento con la storia della Georgia alla tv. Dunque, non ha fatto piacere vedere Khvicha uscire dolorante, ma per la qualificazione della sua Nazionale si può benissimo chiudere un occhio e continuare a sperare.

Il rigore decisivo di Kvekveskiri è una liberazione, il raggiungimento di quel sogno che sembrava irraggiungibile. Ne segue immediatamente un’invasione di campo e soprattutto di gioia come raramente se ne vedono. Sono quei momenti che riescono a far capire ai più quale sia la forza del calcio e perché questo sport sia tanto bello e amato. Se qualche minuto prima ci sono state delle incertezze legate alle condizioni di Kvara, alla fine della lotteria dei rigori nessun napoletano ha avuto dubbi: si esulta per l’impresa della Georgia. Si empatizza con quel popolo che non ha mai fatto mancare il suo sostegno al Napoli in questo ultimo biennio, condividendo gioie e delusioni. Per i tifosi del Napoli, ricambiare quest’affetto è il minimo.

Non è da escludere che in Germania, accanto alle bandiere crociate, ne sventoleranno alcune azzurre. È la forza del calcio: vedere uniti due popoli così lontani geograficamente avvicinarsi grazie ad una passione comune. Se ai ricordi recenti del Napoli è legato indissolubilmente lo scudetto, qualcuno un giorno, cresciuto nel mito di quest’impresa, potrà dire di aver esultato per la qualificazione della Georgia agli Europei del 2024. Allo stesso modo, qualche georgiano ricorderà con affetto la Serie A del 2022/23. Questo grazie sia all’incredibile talento di Khvicha Kvaratskhelia, sia alla passione comune per il calcio di napoletani e georgiani. Una lezione di romanticismo, in un’epoca dove forse si preferisce creare il titolone per chi è abituato a vincere. Però, quei titoli più impensabili e belli solo ad immaginarli, finiscono per rimanere maggiormente scolpiti nell’immaginario comune.