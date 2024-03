Mertens parla del suo futuro: “Non ho ancora preso una decisione, ma…”

Dries Mertens, ex calciatore del Napoli ora al Galatasaray, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sporx riguardo al suo futuro lontano dai campi da calcio. Ecco come si espresso sulla questione:

“A dire il vero non lo so. Ci ho pensato molto in questi mesi ma non ho preso una decisione definitiva. Penso che continuerò almeno per un altro anno perché mi diverto e gioco spesso. Perché no? Potrebbe essere qui al Gala ma anche da qualche altra parte, comunque penso di continuare. Per quanto mi riguarda penso di andare bene e di poter proseguire. Sono molto contento che anche loro abbiano fatto tanti bei trasferimento e preso dei giocatori forti. Loro come noi segnano tanti gol e riescono a difendersi. Non molleremo e ce la giocheremo fino alla fine”.