Cds – Napoli, Kvaratskhelia da valutare ma c’è ottimismo

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni dell’esterno d’attacco georgiano dopo il problema muscolare avuto in nazionale che lo ha costretto ad abbandonare il campo durante la partita contro la Grecia: “Ieri è stato lui stesso a rassicurare tutti in merito alle sue condizioni: non vuole saltare la partita con l’Atalanta. Per niente: saltare è un verbo che coniuga solo quando festeggia. E non si andrà troppo oltre per avere indizi fondati in merito alla sua presenza: d’accordo le sensazioni, soprattutto perché gli atleti sono spesso i primi dottori di sé stessi, ma poi è la scienza a fare la differenza; sono i controlli a cui sarà sottoposto oggi, quando rientrerà al centro sportivo di Castel Volturno dopo il giorno di pausa trascorso tra feste: l’ultima parola, ovviamente, sarà dello staff medico“.