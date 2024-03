Francesco Acerbi è stato assolto dal Giudice Sportivo Mastrandrea per mancanza di prove sufficienti a dimostrare quanto accaduto con Juan Jesus.

Considerando il verdetto, Luciano Spalletti ora può nuovamente contare sul difensore nerazzurro in vista degli Europei2024. Il tecnico della Nazionale, come scrive il Corriere dello Sport, non reputa più il giocatore a rischio per la competizione.