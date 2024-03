Repubblica – Infortunio Kvaratskhelia: preoccupano le sue condizioni. Gli ultimi aggiornamenti

Preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. Al minuto 108 della partita di spareggio Euro2024 contro la Grecia, il georgiano ha chiesto il cambio per un problema muscolare all’inguine.

L’edizione odierna de la Repubblica fa il punto della situazione: “Una vittoria che sa di storia. La Georgia ha battuto la Grecia a Tbilisi ai rigori e per la prima volta nella sua storia si è qualificata agli Europei. Per Kvaratskhelia la soddisfazione è enorme, ma c’è preoccupazione per quanto accaduto al minuto 108 di un sfida infinita: Kvara ha fatto una smorfia di dolore e ha chiesto il cambio toccandosi l’inguine sinistro. Ha finito di vedere la partita in panchina e c’è timore per le sue condizioni fisiche. Calzona – che ha terminato gli impegni con la Slovacchia – sarà già oggi pomeriggio a Castel Volturno e spera di avere notizie confortanti sull’infortunio di Kvara, che rischia di saltare il match fondamentale, di sabato (12:30) al Maradona, contro l’Atalanta, incrocio decisivo per la rimonta del Napoli in chiave quinto posto. Procede bene, invece, la tabella di Victor Osimhen che si è fermato prima della sosta per un affaticamento muscolare. Il numero 9 ieri ha lavorato parzialmente in gruppo, ma ora il problema è Kvara“.