Repubblica – Juan Jesus pronto a denunciare penalmente Acerbi. Le ultime

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha deciso di assolvere Acerbi dall’accusa di razzismo per mancanza di prove relative al caso in cui è stato coinvolto da Juan Jesus.

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sulla reazione del difensore del Napoli, il quale starebbe pensando di denunciare penalmente il difensore nerazzurro: “Nessuna condanna, dunque. La vicenda per la giustizia sportiva si chiude qui. Ma resta lo sdegno e potrebbero esserci sviluppi in altri tribunali. La risposta di Juan Jesus è arrivata su Instagram, dove il brasiliano ha postato la foto di un pugno chiuso rivolto verso l’alto, come quello esibito da Tommie Smith e John Carlos nel 1968 alle Olimpiadi di Messico. Nessun passo indietro, insomma. Il difensore non vuole passare per bugiardo e starebbe valutando l’ipotesi di una denuncia penale contro Acerbi“.