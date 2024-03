L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle ultime novità della questione Acerbi-Juan Jesus. Secondo il quotidiano la situazione riguardante Acerbi, difensore dell’Inter è delicata. Dopo l’incidente di presunta discriminazione razziale durante la partita contro il Napoli, Acerbi rischia una sospensione di almeno dieci giornate. Il Giudice sportivo Mastandrea dovrà prendere una decisione in merito, considerando le prove a disposizione. Se si confermasse che Acerbi ha effettivamente usato un termine razzista nei confronti del giocatore azzurro, potrebbe subire una pesante sanzione. Tuttavia, la presunzione di colpevolezza in casi simili ha spesso portato a pene severe, anche in assenza di prove definitive. Il club dell’Inter non vuole essere associato al razzismo, e se la squalifica dovesse essere confermata, il futuro di Acerbi con la squadra potrebbe essere messo in discussione