Gazzetta – Italiano in pole position per il Napoli

Vincenzo Italiano rimane la prima scelta del presidente De Laurentiis per la panchina del Napoli, ma questa possibilità diventa fattibile solo nel caso in cui il tecnico decida di forzare la separazione dalla Fiorentina, per le questioni di cui si è parlato in precedenza.

Attualmente, Italiano ha un accordo che lo lega alla Fiorentina fino alla fine della stagione, con un’opzione a favore del club per prolungare il contratto di un altro anno. Quindi, molto dipenderà dai risultati che la squadra viola sarà in grado di ottenere in campionato, Coppa Italia e Conference League, i tre fronti su cui sono impegnati. Questo è quanto riporta La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna in edicola.