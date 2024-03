Empoli, parla il presidente Corsi: “Caprile al Napoli? Per noi è fondamentale, gli proporremo il rinnovo in caso di salvezza.

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di 1 Station Radio, parlando degli obiettivi della società, dell’interessamento di diversi club sul direttore sportivo Pietro Accardi e sul futuro di Elia Caprile, portiere del Napoli ma in prestito al club toscano.

Per quanto riguarda l’interesse da parte di diverse società italiane, tra cui anche il Napoli, nei confronti del direttore sportivo Pietro Accardi, il presidente Corsi risponde così: “Ho letto alcune cose a riguardo, non so se sia vero o meno ma rappresenterebbe l’ennesimo problema per noi. Non la prenderei bene in caso di partenza ma potrei pensare che si tratti della naturale conseguenza di un percorso affrontato al meglio”.

Invece, sull’estremo difensore Elia Caprile, di proprietà del Napoli e in prestito all’Empoli, Fabrizio Corsi si esprime così: “Caprile è diventato fondamentale per questa squadra. Sta crescendo, non ha ancora raggiunto i livelli di Vicario ma può diventare un portiere importante. Futuro? Per ora siamo concentrati per la lotta salvezza, se la raggiungeremo parleremo di un eventuale rinnovo”.