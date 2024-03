Criscitiello: “Questa storia che vediamo del razzismo dove non c’è sta esasperando. Ora andate ad interrogare Juan Jesus!”

Michele Criscitiello, giornalista ed opinionista sportivo, è intervenuto in diretta su Sportitalia e ha commentato la sentenza del Giudice sportivo riguardo l’episodio di razzismo da parte di Francesco Acerbi nei confronti di Juan Jesus.

L’opinionista sportivo, durante il suo intervento, commenta l’accaduto senza troppi giri di parole: “La FIGC si deve vergognare. Mandano a casa un ragazzo che, ancor prima di una sentenza, ti hanno abbandonato. Se fossi Acerbi rifiuterei la convocazione in Nazionale per l’Europeo. Motivo? Quando dovevano tutelarlo, non lo hanno fatto; siccome esiste la prova d’innocenza, devi credere nell’innocenza fino a prova contraria“.

Non finiscono qui le accuse del giornalista; secondo Criscitello, bisognerebbe andare ad interrogare il difensore del Napoli per false accuse: “Non mi venite a raccontare la storia della Marotta League o del potere dell’Inter, qui di potere non c’è niente! Di fronte all’assenza di prove dovete andare ad interrogare Juan Jesus. Questa storia che ogni volta vediamo del razzismo dove non c’è sta esasperando“.