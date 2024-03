CdS – L’Inter sulle tracce di Giacomo Raspadori, i dettagli

L’Inter non si concentra solo su Taremi per potenziare l’attacco, ma ha anche messo nel mirino Giacomo Raspadori, 24 anni, attaccante del Napoli e della nazionale di Spalletti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, con i suoi 24 anni appena compiuti, Raspadori è ancora in una fase di crescita della sua carriera, con potenzialità ancora da esplorare e da sviluppare. Il suo percorso a Napoli è stato complicato e un cambio di maglia in estate potrebbe essere la chiave per un suo rilancio.

Oltre allo scudetto conquistato l’anno scorso, Raspadori ha iniziato a farsi notare anche sulle scene internazionali, incluso il palcoscenico della Champions League, dove ha dimostrato di poter essere protagonista. Quindi, con l’Inter, potrebbe essere inserito in varie situazioni di gioco e utilizzato sia come prima che come seconda punta, diventando un potenziale alter ego ideale di Lautaro Martinez.