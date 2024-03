Caso Acerbi-Juan Jesus: le tappe principali della vicenda

E’ attesa in giornata la sentenza del Giudice Sportivo sul caso Acerbi. Ma come si è arrivato a questo? E’ il minuto 59 di Inter Napoli, quando Juan Jesus, si avvicina all’arbitro La Penna prima di un calcio d’angolo per dirgli qualcosa. Dal labiale si capisce: “Mi ha detto ne***, a me questo non sta bene”, riferendosi al difensore dell’Inter. L’arbitro chiama a se Acerbi e dopo pochi minuti tutto sembra finire lì, con l’italiano che indica Thuram dicendo di essere amico di tutti e cercando di abbracciare Juan Jesus con un sorriso. Nel post partita, al difensore del Napoli verrà chiesto cosa sia successo e lui con grande pacatezza ed educazione dirà che Acerbi si è spinto un po’ oltre con le parole, ma che è tutto risolto.

Caso chiuso? No perchè il giorno successivo l’agente del calciatore dichiara che Juan Jesus ha frainteso le parole del suo assistito, che non avrebbe detto nulla di razzista. Acerbi non smentisce il suo agente e Juan Jeus si sente preso in giro e fa un post su Instagram: “Per me la questione si era chiusa ieri in campo con le scuse di Acerbi e sinceramente avrei preferito non tornare su una cosa così ignobile come quella che ho dovuto subire. Oggi peró leggo dichiarazioni di Acerbi totalmente contrastanti con la realtà dei fatti, con quanto detto da lui stesso ieri sul terreno di gioco e con l’evidenza mostrata anche da filmati e labiali inequivocabili in cui mi domanda perdono. Così non ci sto. Il razzismo si combatte qui e ora”.

Nell’incontro successivo con la società, Acerbi continua a dichiararsi innocente e nel frattempo sui giornali impazza la vicenda. Per chiarire ogni dubbio, il Giudice sportivo, Mastrandrea, chiederà un supplemento di indagine alla Procura Figc e vorrà sentire i due calciatori coinvolti. Oggi, dopo più di una settimana da quella partita, è attesa una sua decisione. Il calciatore dell’Inter, se colpevole, rischia 10 giornate di squalifica.