CdS – Zaniolo vuole ritornare in Italia, la situazione

“Sì, l’Italia mi manca molto. Gli amici, la famiglia, mio figlio,” ha affermato Nicolò Zaniolo, protagonista di una lunga intervista al Corriere dello Sport in cui ha anche discusso del suo possibile futuro. “Per ora, però, spetta ai club definire il mio destino: il mio cartellino è di proprietà del Galatasaray. Vorrei anche esprimere la mia gratitudine a Monchi per aver continuato a scommettere su di me dopo avermi portato alla Roma quando avevo 19 anni”.

Quindi, tornerai? Si dice che il Milan sia interessato. “Chi può dirlo? Ho chiesto al mio procuratore, Claudio Vigorelli, di tenermi informato solo se e quando ci sarà qualcosa di concreto. Per ora devo concentrarmi sull’Aston Villa.”