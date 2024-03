L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’affluenza di tifosi per il match di sabato contro l’Atalanta. Secondo il quotidiano la partita contro l’Atalanta, in programma sabato alle ore 12:30 allo stadio Maradona, è destinata a essere imperdibile. I biglietti sono andati letteralmente a ruba, e siamo già oltre i 45.000 tifosi previsti. Le disponibilità negli anelli inferiori di Curve e Distinti sono limitate, così come quelle per le due Tribune. La caccia ai tagliandi è ancora in corso e il sold out è ormai alle porte.