L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un dato riguardante il Napoli per questo finale di stagione. Secondo il quotidiano Gian Piero Gasperini, l’allenatore dell’Atalanta, sarà il primo degli ultimi nove allenatori a sfidare il Napoli. Ricorda come fosse ieri l’accordo quasi raggiunto con il Napoli e Aurelio De Laurentiis nel 2011. Tuttavia, con il rinnovo di Walter Mazzarri per altre due stagioni saltò tutto. Nelle prossime settimane, il Napoli si troverà di fronte ad altri due allenatori apprezzati da De Laurentiis e che potrebbero essere in lista anche per la prossima stagione: Raffaele Palladino del Monza e Vincenzo Italiano della Fiorentina