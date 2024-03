Stadio Maradona, parla il ministro Abodi: “Tra Comune e club ci sono ambizioni reciproche, sono convinto che si troverà presto un accordo”

Andrea Abodi, ministro dello Sport, a margine dell’incontro tenutosi al liceo Elsa Morante di Scampia per il progetto Sky Up The Edit, è intervenuto sull’argomento “stadio” per quanto riguarda l’impianto sportivo di Fuorigrotta: “Tra Comune e club ci sono ambizioni reciproche, la città sta cercando di migliorare in tutte le sue forme. La società del Napoli sa che per essere ancora più competitivo serve una struttura adatta non solo sul campo ma anche sugli spalti in termini di attività ed iniziative”.

In merito alle dichiarazioni del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, il ministro Abodi si esprime così: “Sono convinto che Manfredi e De Laurentiis troveranno un accordo per lo stadio Maradona, ci sono molti obiettivi convergenti per far sì che accada”.