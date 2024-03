Cds – Prosegue il lavoro personalizzato per Osimhen, vuole esserci per l’Atalanta

Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna ha fatto il punto sulle condizioni dell’attaccante nigeriano: “Fondamentale, dicevamo, sarà recuperare i due uomini del tridente rimasti in sede, però acciaccati: Politano, che sin dalla fine della settimana scorsa ha ripreso la preparazione dopo qualche giorno a lottare contro l’influenza, sarà sicuramente in gruppo già oggi; mentre Osimhen, nonostante un po’ di passi avanti registrati e certificati dal lavoro personalizzato in campo gradualmente più completo, sarà valutato con estrema attenzione. L’obiettivo, ovviamente, è consegnargli le chiavi dell’attacco per la partita con l’Atalanta: i suoi gol servono come l’aria in vista della volata finale per la zona coppe“.