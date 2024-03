Avrebbe dovuto prendere il posto Kim Min-jae e invece si è ritrovato fuori dalle rotazioni della squadra. Natan non ha conquistato la titolarità e potrebbe lasciare il club la prossima stagione.

L’edizione odierna de Il Mattino parla di “prestito a qualche società amica”. Un’operazione per aiutare il difensore a crescere, che andrà fatta in breve tempo così da trovare una buona soluzione per sostituirlo.