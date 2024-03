CdS – Panchina Napoli: iniziati i casting per scegliere il nuovo allenatore. Quattro i nomi emersi finora

Aurelio De Laurentiis è alla ricerca del nuovo allenatore che siederà sulla panchina del Napoli la prossima stagione. Dai primi casting sono emersi quattro profili.

A elencarli è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che parte da Antonio Conte. Pur avendo un ingaggio fuori dalle dinamiche del club partenopeo, il tentativo non è da escludere. Va, però, trovata reciprocamente la chimica prima di sedersi a dialogare.

L’altro profilo è quello di Vincenzo Italiano. L’attuale allenatore della Fiorentina è in vantaggio perché ha già colpito ADL in precedenza con il lavoro svolto con lo Spezia. Il mister a Firenze non rimane e, avesse deciso di salutare la scorsa estate, probabilmente avrebbe avuto modo di prendersi l’eredità di Spalletti.

Poi c’è Francesco Farioli, che a Nizza è partito alla grande prima di imbattersi in una crisi. Potrebbe essere chiamato, ma non prima di Conte e Italiano. Infine, spazio anche per Raffaele Palladino, il cui carisma come allenatore è particolarmente apprezzato dal presidente azzurro.