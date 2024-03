Repubblica – Futuro Meluso: il suo rinnovo verrà deciso a fine aprile. La situazione

Il futuro di Mauro Meluso come direttore sportivo del Napoli verrà deciso entro il 30 aprile, data corrispondente alla scadenza dell’opzione unilaterale di rinnovo prevista dal suo accordo con il club partenopeo.

A parlarne è l’edizione odierna de la Repubblica, che spiega tutti i dettagli relativi alla situazione contrattuale: “Un mese ancora, dunque. Lo stesso in cui si conoscerà il destino del direttore sportivo Mauro Meluso. Ha un contratto in scadenza a giugno e il Napoli ha un’opzione unilaterale di rinnovo da esercitare entro il 30 aprile. Difficile che il dirigente possa decidere di rimanere all’interno dello staff qualora De Laurentiis decidesse di scegliere un nuovo diesse. Pietro Accardi dell’Empoli è tornato d’attualità nell’ultimo periodo. Libero c’è anche Tare dopo la lunga esperienza alla Lazio, così come Massara, pure lui sondato la scorsa estate. De Laurentiis valuta, ascolta e poi deciderà”.