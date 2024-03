L’ex calciatore Fontana ha discusso dell’episodio Juan Jesus-Acerbi a Radio Marte.

Ecco le sue parole sull’accaduto: “Credo che dinanzi questi episodi si debba solo agire per dare un segnale. Mi meraviglio di Acerbi che è un calciatore di esperienza che tra l’altro prega anche prima di ogni match. Il calciatore dell’Inter va squalificato per far capire l’importanza della piaga del razzismo”.