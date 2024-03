Sportmediaset: “Questa la frase che Acerbi avrebbe pronunciato a Juan Jesus secondo il difensore azzurro”

Successivamente al caso di San Siro la Procura Federale che ha ascoltato sia Acerbi che Juan Jesus per quanto accaduto nella sfida di domenica tra Napoli ed Inter. Il sito di Sportmediaset continua a parlare del caso, rivelando la frase che Juan Jesus avrebbe riportato ai procuratori federali e che gli sarebbe stata detta dal difensore ex Lazio. Questo quanto affermato: “Juan Jesus – che da Napoli sembra sollevato dopo aver testimoniato alla Procura Federale, come se si fosse tolto un macigno dallo stomaco – è tornato a ribadire la propria versione iniziale. Mi ha detto: “Vai via nero, tu sei solo un ne..o”. Il difensore brasiliano, che si trova in Italia da diversi anni è certo di aver sentito bene le parole di Acerbi e di non averle fraintese e proprio per questo motivo si è rivolto all’arbitro della gara La Penna per protestare”.