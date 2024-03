Fabrizio Romano ha fornito novità importanti sul fronte Napoli.

Secondo quanto fornito dall’esperto di calciomercato internazionale, l’ex Aston Villa Dendoncker non rimarrà al Napoli. Nessuna presenza significativa in azzurro per il belga, se non qualche scorcio di partita. Troppo poco per procedere al riscatto fissato a fine stagione a quota 9 milioni. Il calciatore tornerà in Inghilterra a fine contratto.