Gazzetta – Napoli, attacco da rifare. Caso Raspadori e Simeone

La Gazzetta dello Sport si pronuncia sulle prospettive di un nuovo attacco del Napoli. Già conosciamo il destino dell’attaccante nigeriano, Victor Osimhen, che ha annunciato di avere altri progetti per il futuro della sua carriera.

Incerta la conferma di Giovanni Simeone e di Giacomo Raspadori. Nonostante il sogno Champions League realizzato dal primo, i minuti giocati nell’attacco del Napoli, stagione 23/24, non tendono ad aumentare. Potrebbe guardarsi intorno per cercare una certa continuità in un altro club. Stesso discorso vale per Giacomo Raspadori, ristretto in ruoli e cambi che non rispettano le sue qualità: per lui si registra l’interesse di Inter e Juventus.

Al momento il Napoli ha messo gli occhi su Gimenez, classe 2001, e David, da sempre considerato erede di Osimhen.