Mandorlini: “Acerbi è un bravo ragazzo, questa cosa non è bella. Inter come il Napoli dello scorso anno, va dato il giusto credito”

L’allenatore Andrea Mandorlini ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb della situazione che ha visti coinvolti Juan Jesus e Acerbi e del paragone tra l’Inter di questa stagione e il Napoli della passata stagione. Queste le sue parole: “Vedremo cosa succederà per quanto riguarda Acerbi, sempre complicato parlare di una situazione così complicata. Dispiacerebbe, anche perché ho conosciuto Acerbi ed è un bravissimo ragazzo, così come lo è Juan Jesus. Chi dovrà decidere lo farà, ma non è una cosa bella”. Poi sul campionato e su chi dice che l’Inter non ha avversarie: “Sono ritornelli che ogni volta non contano nulla ed inoltre non servono. Chi dice questo sa poco di calcio, l’Inter in questa stagione sta meritando e ha fatto un percorso incredibile. Il Napoli lo scorso anno ha fatto lo stesso, ma di questo non si è mai detto nulla. Sono discorsi fuori luogo, bisogna dare a chi vince il giusto credito”.