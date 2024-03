Carlo Alvino a Canale 21 si è soffermato sulla panchina del Napoli.

Ecco il suo parere: “Per la panchina del Napoli non mi emoziona il nome di Conte, il suo calcio non è proprio affine a ciò che piace a me. Discorso diverso per Thiago Motta di cui pubblicamente già si sa che non verrà al Napoli”.