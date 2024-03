Sosta nazionali: le sfide degli azzurri in giro per il mondo. Kvara e Zielinski si giocano l’Europeo!

Fine settimana noioso per gli appassionati di calcio. La Serie A è ferma. La sosta sarà utile per riorganizzare le idee e affrontare al meglio il rush finale di campionato. Quasi certi sono solo lo scudetto dell’Inter e la retrocessione della Salernitana, a meno di incredibili miracoli sportivi. Apertissime le lotte per un posto nelle coppe europee e per la salvezza. Il Napoli ospiterà l’Atalanta in casa Sabato Santo.

Intanto, la sosta non è sinonimo di riposo. Mentre Osimhen e Traorè hanno rifiutato le convocazioni per poter recuperare la miglior forma, 10 sono gli azzurri che hanno risposto alla chiamata delle loro nazionali.

Raspadori, Di Lorenzo e Meret sono negli Stati Uniti per la tournée con l’Italia di Luciano Spalletti. Giovedì col Venezuela è arrivata la vittoria per 2-1. Il capitano del Napoli ha giocato tutta la partita, Raspadori è entrato all’87’. Solo panchina per Meret. Domenica ci sarà l’Ecuador.

Ostigard ha subito una sconfitta in amichevole con la sua Norvegia. La Repubblica Ceca si è imposta vincendo per 2-1. Il difensore ha giocato tutta la partita. La nazionale del Nord Europa sfiderà la Slovacchia di Calzona martedì prossimo. Il tecnico calabrese, che sta seguendo gli allenamenti dei calciatori rimasti a Napoli con un drone, affronterà prima l’Austria oggi alle 18:00.

In Portogallo-Svezia (finita 5-2 per i lusitani) Cajuste ha giocato 75 minuti. Gli svedesi torneranno in campo lunedì alle 19 per affrontare l’Albania. Sorride Rrahmani: ieri il suo Kosovo ha battuto per 1-0 l’Armenia nella trasferta amichevole. Per lui l’ingresso all’84’ per sostituire il connazionale Rashica. Martedì la trasferta in Ungheria alle 19:00. Olivera giocherà stasera col suo Uruguay al San Mamés contro i Paesi Baschi. Prima di fare ritorno a Napoli il terzino sfiderà la Costa d’Avorio martedì 26 marzo alle 20:30.

Per loro semplici amichevoli, invece Zielinski e Kvaratskhelia si giocano l’Europeo nei playoff. Il polacco ha staccato il pass per la finale battendo 5-1 l’Estonia. Ottima la prestazione di Piotr che riscatta il difficile periodo segnando il gol del 2-0. La Polonia si giocherà tutto nella finale con il Galles in programma martedì alle 20:45. La Georgia ha raggiunto la finale battendo 2-0 il Lussemburgo. Kvara non ha giocato per scontare la squalifica, ma non abbiamo dubbi che martedì alle 18:00 sarà titolare per giocarsi tutto contro la Grecia.

Conquistare un posto nell’Europeo sarà un traguardo importante per il loro paese e non solo: tornare a Napoli con la giusta motivazione sarà fondamentale per conquistare l’altra Europa: quella della Champions.