Iezzo era vicino alla convocazione in nazionale? Il retroscena

Gennaro Iezzo, per chi non lo ricorda o era troppo giovane, è stato lo storico portiere azzurro dal fallimento alla rinascita azzurra. Il portiere, oggi allenatore, è nato a Castellammare di Stabia e ha scritto una bella fetta di storia azzurra nell’era De Laurentiis. La sua è stata una carriera di tutto rispetto. Forse per aver militato nella serie cadetta e in Serie A con squadre di bassa classifica, non ha potuto esordire in Nazionale. Versione completamente diversa dei fatti è stata offerta da Nico Facciolo, ex preparatore dei portieri di Napoli e Cagliari.

Iezzo, secondo Facciolo, è stato veramente vicino alla convocazione, mancata per motivi di sponsor. “Gennaro Iezzo, nel 2005, aveva fatto tutto il girone di ritorno con il Cagliari – ha spiegato l’ex preparatore ad Area di Rigore su Telecaprievent – Ci salvammo alla grande. All’ultima di campionato, quella contro la Juventus, l’avevano messo in preallarme per la nazionale italiana. Gigi Riva ci disse che Lippi stava pensando di convocarlo per la tournée negli Stati Uniti e in Canada. Ci chiesero se Iezzo avesse il passaporto. Poi però l’Italia optò per Peruzzi. Il motivo? Una questione di sponsor…, ha concluso.