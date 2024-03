L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’amichevole in America che vedrà impegnata domani l’Italia. Secondo il quotidiano Luciano Spalletti sta pianificando un turnover totale per l’amichevole contro l’Ecuador. L’Italia potrebbe scendere in campo con un 3-4-2-1. Il portiere sarà uno tra Vicario e Meret. In difesa ci saranno Darmian, Mancini e Bastoni. A centrocampo ci saranno l’esordio assoluto di Bellanova, Jorginho, Barella e Dimarco. I trequartisti saranno Zaniolo e Pellegrini alle spalle di Raspadori o, di Lucca. Durante la partita, avremo sicuramente l’opportunità di vedere in campo anche Folorunsho e Orsolini. Spalletti ha annullato l’allenamento ieri e, dopo la vittoria contro il Venezuela, ha concesso una serata libera alla squadra. Oggi pomeriggio, la squadra tornerà al lavoro al Red Bull Training Center.